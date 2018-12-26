В Україні серйозно посилено повітряну оборону, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Оборону посилено у південних та східних областях України

В Україні серйозно посилено повітряну оборону. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що повітряну оборону зокрема посилено у південних та східних областях країни.

"Отже, що ми встигли зробити. Міністерство оборони та Генеральний штаб здійснили передислокацію військ туди, де в умовах різкого зростання воєнної загрози вони були найбільш необхідні для того, щоб відбити ймовірні атаки з боку Росії. Не все я можу сказати у відкритому ефірі, але можу сказати, що серйозно посилена повітряна оборона у південних і східних областях", - повідомив Порошенко.

За його словами, під час дії воєнного стану до Збройних сил України була на три місяця прискорена передача техніки і озброєння.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що воєнний стан не повинні продовжувати для захисту прав і свобод громадян. Зокрема для того, щоб гарантувати проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави оголосив про припинення дії воєнного стану в десяти областях України.

Додамо, заступник голови МінТОТ Георгій Тука підкреслив, що воєнний стан в Україні слід продовжити.