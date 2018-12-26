Порошенко объяснил, почему военное положение не будут продолжать

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава государства гарантировал проведение президентских выборов 31 марта 2019 года

Военное положение не должны продолжать для защиты прав и свобод граждан. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что для него защита демократии в государстве не менее важна, нежели защита суверенитета.

"Почему мной принимается решение сейчас его не продлевать (военное положение, - ред.). Потому что мы имеем две угрозы. С одной стороны, угрозу прямой военной агрессии, и мы сегодня гораздо больше готовы для отпора этой агрессии. С другой стороны, наступление на демократические права и свободы граждан, где я как президент являюсь гарантом. В том числе, и право выбора. Защита демократии для меня не менее важна, нежели защита суверенитета. Мы точно гарантируем, что выборы состоятся 31 марта 2019 года", - сообщил Порошенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что военная угроза со стороны РФ никуда не исчезла.

"Я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская военная угроза. Я буду с вами откровенен, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную раду продолжить военное положение", - сообщил президент.

Напомним, ранее Порошенко объявил о прекращении действия правового режима военного положения в десяти областях Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы МинВОТ Георгий Тука заявил, что военное положение в Украине необходимо продлить. По его словам, угроза со стороны РФ за время военного положения не уменьшилась.

Добавим также, сегодня СНБО проводит заседание, в ходе которого рассматривается возможное продление военного положения в Украине.