Военное положение в Украине прекращено, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Военное положение прекратилось в 14:00

Военное положение в Украине прекращено. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, решение о прекращении правового режима военного положения основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в стране.

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась. ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки, и в районе Луганска найдены подтянутые системы "Град", увеличено количество артиллерии (РФ на границе, - ред.), не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие РФ в Азовском море, и количество личного состава не отведено. Но в совершенно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил глава государства.

Напомним, за время действия военного положения в 10 регионах Украины смогли значительно усилить уровень подготовленности к возможной атаке со стороны России, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Он также подчеркнул, что сейчас подготовка к негативным воздействиям со стороны РФ значительно выше, чем на Донбассе в 2014 году.

Как писало РБК-Украина ранее, Тука заявлял, что в Украине следует продлить военное положение, поскольку угроза со стороны РФ не уменьшилась.

Добавим также, сегодня проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу возможного продления военного положения в Украине.