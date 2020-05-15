В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус за сутки

В Украине сделали почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус за прошедшие сутки, это больше всего с начала эпидемии. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, он назвал области, где больше всего новых случаев COVID-19.

"За прошедшие сутки сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии ", - сказал Степанов.

Также сообщалось, что в Винницкой области умер настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. У священника был ряд сопутствующих заболеваний.

Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.

Ранее сообщалось, что уровень летальности от коронавируса в Украине составляет 2,7%.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета.