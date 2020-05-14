В Винницкой области от COVID-19 умер священник УПЦ МП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У священника был ряд сопутствующих заболеваний

В Винницкой области умер настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщила главный инфекционист области Лариса Мороз, передают местные СМИ.

Как сообщается, 49-летний Алексей Иродов, настоятель храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница, находился в Винницкой центральной районной больнице в тяжелом состоянии. У него был ряд сопутствующих заболеваний. А смерть наступила из-за внезапной остановки сердца.

Также информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ МП.

Напомним, в Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Он недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

Кроме того, Министерство здравоохранения расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области, одна из которых произошла после посещения церкви.

Добавим, что во Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) заявили о нескольких случаях заболевания, а Киево-Печерская Лавра вообще стала эпицентром вспышки COVID-19 в столице.

Автор: Валерия Мрачковская