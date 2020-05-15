В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на коронавірус за добу

В Україні зробили майже 9 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус за минулу добу, це найбільше з початку епідемії. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, він назвав області, де найбільше нових випадків COVID-19.

“За минулу добу здійснено 8 996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії”, - сказав Степанов.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області помер настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату, у якого раніше підтвердили зараження коронавірусом. У священика був ряд супутніх захворювань.

Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.

Раніше повідомлялося, що рівень летальності від коронавірусу в Україні складає 2,7%.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа.