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В Украине более 800 новых случаев COVID-19, почти 1000 выздоровели

Среда 08 июля 2020 обновлено 09:03
В Украине более 800 новых случаев COVID-19, почти 1000 выздоровели
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Всего в стране уже больше 50 тысяч зараженных

По состоянию на 8 июля 2020 года в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за вчера заразились 807 человек. Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве.

Такие данные наводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине заразились 50 414 человек, из них 23 119 человек выздоровели. В частности, за минувшие сутки выздоровело рекордное число людей - 926.

Кроме того, за вчера умерли 23 человека, а всего 1306 смертельных случаев.

Самыми зараженными регионами являются Львовская область, город Киев, Черновицкая область, Ровенская, Запорожская и Киевская области.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавируса.

Отметим, в Минздраве назвали одну из причин распространения коронавируса среди украинцев.

В украинском Минздраве также сообщают, что реальное число случаев COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч.

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