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Реальное число случаев COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - Минздрав

Среда 08 июля 2020 обновлено 01:21
Реальное число случаев COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Минздрав обнаруживает меньше половины больных коронавирусом

Математическое моделирование показывает, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.

Об этом в интервью "BBC Украина" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.

"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - подчеркнул он.

Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", - добавил главный санврач.

Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.

Напомним, готовность Украины ко второй волне пандемии коронавируса оценил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, подготовку ко второй волне пандемии коронавируса уже начало правительство по поручению президента Украины.

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