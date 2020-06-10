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Несоблюдение алгоритмов: в Минздраве назвали одну из причин распространения COVID-19

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 19:22
Несоблюдение алгоритмов: в Минздраве назвали одну из причин распространения COVID-19
Фото: врачи (flickr)

Некоторые руководители больниц не придерживаются алгоритма госпитализации пациентов с коронавирусом

Одной из главных причин распространения коронавируса в Украине является прием пациентов с COVID-19 в автономные больницы, которые не предназначенные для таких госпитализаций. Кроме того, некоторые руководители больниц не придерживаются алгоритма госпитализации пациентов с вирусом.

Об этом заявила заместитель главы Министерства здравоохранения Ирина Микичак, передает РБК-Украина.

"К сожалению, ряд руководителей учреждений здравоохранения не придерживаются алгоритма и заполняют больницы по своему усмотрению. То есть, пациент пришел, обратился - и тут же его госпитализировали. Это, наверное, самая большая проблема распространения коронавируса", - заявила она.

По ее словам, работники Минздрава "пытаются реагировать" на такие случаи и "постоянно обращают внимание" на эту проблему при общении дистанционно и во время рабочих выездов в больнице.

Напомним, в киевском детском саду выявили вспышку коронавируса COVID-19.

Кроме того, Минздрав изменил правила выписки пациентов с COVID-19.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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