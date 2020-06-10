Несоблюдение алгоритмов: в Минздраве назвали одну из причин распространения COVID-19

Некоторые руководители больниц не придерживаются алгоритма госпитализации пациентов с коронавирусом
Одной из главных причин распространения коронавируса в Украине является прием пациентов с COVID-19 в автономные больницы, которые не предназначенные для таких госпитализаций. Кроме того, некоторые руководители больниц не придерживаются алгоритма госпитализации пациентов с вирусом.
Об этом заявила заместитель главы Министерства здравоохранения Ирина Микичак, передает РБК-Украина.
"К сожалению, ряд руководителей учреждений здравоохранения не придерживаются алгоритма и заполняют больницы по своему усмотрению. То есть, пациент пришел, обратился - и тут же его госпитализировали. Это, наверное, самая большая проблема распространения коронавируса", - заявила она.
По ее словам, работники Минздрава "пытаются реагировать" на такие случаи и "постоянно обращают внимание" на эту проблему при общении дистанционно и во время рабочих выездов в больнице.
Засідання Комітету
Засідання КомітетуОпубліковано Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Середа, 10 червня 2020 р.
Напомним, в киевском детском саду выявили вспышку коронавируса COVID-19.
Кроме того, Минздрав изменил правила выписки пациентов с COVID-19.
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Автор: РБК-Украина