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В ВОЗ заявили о еще одном возможном пути передачи коронавируса

Среда 08 июля 2020 обновлено 04:54
В ВОЗ заявили о еще одном возможном пути передачи коронавируса
Фото: люди в средствах защиты (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшее время организация опубликует доклад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацию.

Об этом на брифинге заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

Так, в организации ознакомились с обращением более 200 ученых из 32 стран мира относительно возможной передачи коронавируса через воздух.

"Официальные лица говорят о возможности воздушного и аэрозольного путей, как одного из способов передачи коронавируса", - заявила Керхове.

Отметим, накануне около 240 ученых направили ВОЗ открытое письмо, в котором призвали пересмотреть рекомендации относительно борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека во время дыхания.

Напомним, возможность передачи коронавируса через воздух допускали в Китае еще в начале февраля.

Кроме того, в Минздраве назвали одну из причин распространения коронавируса среди украинцев.

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