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В Україні понад 800 нових випадків COVID-19, майже 1000 одужали

Середа 08 липня 2020 оновлено 09:03
В Україні понад 800 нових випадків COVID-19, майже 1000 одужали
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Всього в країні вже більше 50 тисяч заражених

Станом на 8 липня 2020 року в Україні фіксують різке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, за вчора заразилися 807 осіб. Найбільше інфікованих у Львівській області та Києві.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки і оборони.

Загалом з початку пандемії в Україні заразились 50 414 людей, з них 23 119 людей одужали. Зокрема, за минулу добу одужала рекордна кількість людей - 926.

Крім того, за вчора померли 23 людини, а всього 1 306 смертельних випадків.

Найбільш зараженими регіонами є Львівська область, місто Київ, Чернівецька область, Рівненська, Запорізька та Київська області.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає докази можливості повітряної передачі коронавірусу.

Відзначимо, в МОЗ назвали одну з причин поширення коронавірусу серед українців.

В українському Міністерстві охорони здоров'я також повідомляють, що реальна кількість випадків COVID-19 в Україні може досягати 150 тисяч.

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