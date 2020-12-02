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В Украине разрешили детям-сиротам жить в приемных семьях после 18 лет

Украина, Среда 02 декабря 2020 11:59
В Украине разрешили детям-сиротам жить в приемных семьях после 18 лет
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине разрешили детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях после достижения ими 18 лет. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3594 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект закона поддержали 317 нардепов.

Документ вносит изменения в Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

"Приемные дети проживают и воспитываются в приемной семье до достижения
18-летнего возраста. После достижения 18-летнего возраста такие лица в случае продолжения обучения в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования могут, по их выбору, продолжить проживать и воспитываться в этой приемной семье до окончания такого заведения", - гласит текст закона.

Напомним, 1 сентября Рада за основу одобрила закон, который разрешает детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет.

Как писало РБК-Украина, парламентарии хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

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