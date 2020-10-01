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Раде рекомендуют разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Украина, Четверг 01 октября 2020 13:49
Раде рекомендуют разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет. Соответствующий законопроект № 3594 рекомендуется одобрить во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять в целом как закон законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность" № 3594", - сказано в сообщении.

Согласно этому закону, приемные дети и воспитанники после достижения 18-летнего возраста смогут по выбору продолжить проживать и воспитываться в приемных семьях и детских домах семейного типа до окончания учебного заведения (то есть не будут обязаны это делать, как это было раньше).

Как писало РБК-Украина, 1 сентября Рада за основу одобрила закон, который разрешает детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет.

Напомним, в Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

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