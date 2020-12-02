В Україні дозволили дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях після 18 років

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні дозволили дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях після досягнення ними 18 років. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3594 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект закону підтримали 317 нардепів.

Документ вносить зміни до Сімейного кодексу та ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

"Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення

18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи в разі продовження навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічного), професійної передвищої або вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і виховуватися у цій прийомної сім'ї до закінчення такого закладу", - свідчить текст закону.

Нагадаємо, 1 вересня Рада за основу схвалила закон, який дозволяє дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років.

Як писало РБК-Україна, парламентарії хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.