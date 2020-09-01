В Украине разрешат детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о детях-сиротах с инвалидностью

В Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект закона поддержали 340 нардепов.

Документ предлагает изменить Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки". Эти изменения позволят детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

Разрешение на проживание будет действовать независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Напомним, Кабмин внес в Раду этот проект закона еще в начале июня.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Так, в январе в Кабмине анонсировали, что в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.