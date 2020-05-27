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В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом более 300 человек

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 08:40
В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом более 300 человек
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

От начала пандемии в Украине умерли 658 человек

По состоянию на 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавируса. За минувшие сутки заразился 321 человек.

Такие данные приводит аналитическая панель относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

От начала пандемии в Украине умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, в том числе 420 случаев за сутки.

В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом более 300 человек

Ситуация в областях следующая:

  • Винницкая область - 932 случая;
  • Волынская область - 814 случаев;
  • Днепропетровская область - 905 случаев;
  • Донецкая область - 155 случаев;
  • Житомирская область - 660 случаев;
  • Закарпатская область - 1104 случая;
  • Запорожская область - 420 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
  • Кировоградская область - 489 случаев;
  • г. Киев - 2739 случаев;
  • Киевская область - 1474 случая;
  • Львовская область - 1443 случая;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Николаевская область - 281 случай;
  • Одесская область - 853 случая;
  • Полтавская область - 267 случаев;
  • Ровенская область - 1514 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1126 случаев;
  • Харьковская область - 959 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 381 случай;
  • Черновицкая область - 3144 случая;
  • Черкасская область - 393 случая;
  • Черниговская область - 137 случаев.

Напомним, ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии.

Ранее в МВФ заявляли, что пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что показатель тестирования не будут убирать из критериев ослабления карантина в Украине, поскольку в таком случае возможна манипуляция данными.

Напомним, в Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медицинских работников.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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