В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом более 300 человек

От начала пандемии в Украине умерли 658 человек
По состоянию на 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавируса. За минувшие сутки заразился 321 человек.
Такие данные приводит аналитическая панель относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.
От начала пандемии в Украине умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, в том числе 420 случаев за сутки.
Ситуация в областях следующая:
Напомним, ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии.
Ранее в МВФ заявляли, что пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что показатель тестирования не будут убирать из критериев ослабления карантина в Украине, поскольку в таком случае возможна манипуляция данными.
Напомним, в Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медицинских работников.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Анастасия Рокитна