В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом более 300 человек

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

От начала пандемии в Украине умерли 658 человек

По состоянию на 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавируса. За минувшие сутки заразился 321 человек.

Такие данные приводит аналитическая панель относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

От начала пандемии в Украине умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, в том числе 420 случаев за сутки.

Ситуация в областях следующая:

Винницкая область - 932 случая;

Волынская область - 814 случаев;

Днепропетровская область - 905 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 660 случаев;

Закарпатская область - 1104 случая;

Запорожская область - 420 случаев;

Ивано-Франковская область - 1327 случаев;

Кировоградская область - 489 случаев;

г. Киев - 2739 случаев;

Киевская область - 1474 случая;

Львовская область - 1443 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 853 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 1514 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1126 случаев;

Харьковская область - 959 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 381 случай;

Черновицкая область - 3144 случая;

Черкасская область - 393 случая;

Черниговская область - 137 случаев.

Напомним, ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии.

Ранее в МВФ заявляли, что пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что показатель тестирования не будут убирать из критериев ослабления карантина в Украине, поскольку в таком случае возможна манипуляция данными.

Напомним, в Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медицинских работников.

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Автор: Анастасия Рокитна