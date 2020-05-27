В Україні за минулу добу заразились коронавірусом більше 300 людей

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Від початку пандемії в Україні померли 658 людини

Станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу. За минулу добу заразилась 321 людина.

Такі дані наводить аналітична панель щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.

Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

Нагадаємо, ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію.

Раніше у МВФ заявляли, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими та бідними.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що показник тестування не будуть прибирати з критеріїв послаблення карантину в Україні, оскільки в такому випадку можлива маніпуляція даними.

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіло понад 4 тисячі медичних працівників.

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Автор: Анастасия Рокитна