ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия направила военную авиацию в Ливию

Новости » Общество     26.05.2020 - 16:57
Россия направила военную авиацию в Ливию
Фото: МиГ 29 (flickr)

Самолеты сперва прибыли в Сирию, где их перекрасили

Российская Федерация отправила в Ливию несколько военных самолетов, чтобы поддержать наемников, которые воюют на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Американские военные предполагают, что авиацию будет использовать группа ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США.

Как сообщается, российские самолеты сперва прибыли в Сирию, где их перекрасили для того, чтобы "замаскировать происхождение".

При этом военные предполагают, что авиацию будет использовать группа ЧВК "Вагнера", поддерживающая Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе против международно признанного Правительства национального согласия.

"Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Я видел, как они делают это в Сирии, и сейчас они так же расширяют свое присутствие в Африке, используя для этого наемные группировки, такие как "ЧВК Вагнера", - заявил командующий американским командованием в Африке, генерал армии США Стивен Таунсенд.

Фото: российские самолеты в Ливии (dvidshub.net)

Напомним, в апреле 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на столицу Триполи.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера".

В январе сообщалось, что многие из наемников российской ЧВК "Вагнер" начали отходить с линии фронта в южной части Триполи.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Российская ФедерацияЛивияавиация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь