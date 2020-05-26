Россия направила военную авиацию в Ливию

Фото: МиГ 29 (flickr)

Самолеты сперва прибыли в Сирию, где их перекрасили

Российская Федерация отправила в Ливию несколько военных самолетов, чтобы поддержать наемников, которые воюют на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Американские военные предполагают, что авиацию будет использовать группа ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США.

Как сообщается, российские самолеты сперва прибыли в Сирию, где их перекрасили для того, чтобы "замаскировать происхождение".

При этом военные предполагают, что авиацию будет использовать группа ЧВК "Вагнера", поддерживающая Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе против международно признанного Правительства национального согласия.

"Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Я видел, как они делают это в Сирии, и сейчас они так же расширяют свое присутствие в Африке, используя для этого наемные группировки, такие как "ЧВК Вагнера", - заявил командующий американским командованием в Африке, генерал армии США Стивен Таунсенд.

Фото: российские самолеты в Ливии (dvidshub.net)

Напомним, в апреле 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на столицу Триполи.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера".

В январе сообщалось, что многие из наемников российской ЧВК "Вагнер" начали отходить с линии фронта в южной части Триполи.

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Автор: Валерия Мрачковская