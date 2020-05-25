Пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными, - МВФ

Фото: глобальные кризисы увеличивают разрыв между богатыми и бедными (flickr.com samuelloz)

Неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств

Пандемия коронавируса приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.

Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда.

В МВФ отметили, что крупные эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, увеличили разрыв между богатыми и бедными. И если люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством, то граждане с базовым образованием столкнулись с трудностями при поиске работы.

Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях за последние 20 лет - вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще на протяжение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.

Так называемый коэффициент Джини - широко используемая мера неравенства - постоянно увеличивался после этих событий. Оценка основана на чистых доходах, то есть рыночных доходах после уплаты налогов и трансфертов.

Фото: прогрессивное увеличение разрыва между богатыми и бедными (imf.org)

"Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий. Через пять лет чистая Джини выросла почти на 1,5%", - отметили в МВФ.

Специалисты Фонда подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочного ущерба касательно средств для существованию наименее обеспеченных слоев населения.

"Без энергичных и целенаправленных попыток мы, скорее всего, снова увидим рост неравенства, которое уже было "одной из самых сложных и неприятных проблем мировой экономики", - цитируют авторы слова управляющего директора МВФ.

Напомним, ранее в ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы в мире.

Крайне негативный сценарий на текущий год касательно бедности обнародовали и во Всемирном банке.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, не обойдет и Украину, утверждают в ЮНИСЕФ.

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Автор: Роман Калиниченко