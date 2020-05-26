В Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медиков, - Степанов

Фото: украинские медики (РБК-Украина)

Степанов заявил, что медицинская система Украины не была готова к пандемии COVID-19

В Украине на коронавирус заболело более 4 тысяч медицинских работников. Это около 20% всех инфицированных COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По его словам, такой высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медиков связан с тем, что медицинская система Украины не была готова к пандемии.

"К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек, - медики. Это произошло из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии", - отметил Степанов.

Министр также подчеркнул, что, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней.

Напомним, в Украине на 25 мая зафиксировано уже более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей, при этом Винницкая область входит в перечень регионов, где ослабили карантинные мероприятия.

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Автор: Анастасия Светлевская