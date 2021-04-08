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В Украине проходят военно-морские учения в Черном море, работа некоторых портов ограничена

Автор: Игорь Литвиненко

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводят военные учения в Черном море. В связи с этим ограничена работа части портов.

Об этом сообщают в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Так, лоцманская проводка будет ограничена в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев. Также ограничена лоцманская проводка в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Российская Федерация перебрасывает войска к украинской границе. В частности, скопления военных наблюдаются в Брянской области и оккупированном Крыму. При этом в Кремле заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".

Отметим, США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Сухопутные войска Украины проведут на юге страны сборы подразделений территориальной обороны.

Также сообщалось, что днями в районе ООС прошли учения минометчиков, которые тренировались вести огонь.

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