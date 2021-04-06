На юге Украины усилят контроль за границей, объявлены сборы теробороны

Вооруженные войска Украины проведут на юге страны сборы подразделений территориальной обороны на фоне стягивания Россией войск в Крыму . Целью сборов является наращивание возможностей подразделений теробороны.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Во время сборов подразделения будут выполнять задачи на реальных объектах:

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Российская Федерация перебрасывает войска к украинской границе. В частности, скопления военных наблюдаются в Брянской области и оккупированном Крыму. При этом в Кремле заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.