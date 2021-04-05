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Кремль о стягивании войск: Россия не представляет угрозу для Украины

Новина українською → Москва, Понедельник 05 апреля 2021 12:37
Кремль о стягивании войск: Россия не представляет угрозу для Украины Фото: Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на новости о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, на самом деле перемещение сил якобы не представляет никакой угрозы. Российская армия передвигается в тех направлениях, который считает необходимыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В частности, Пескова попросили прокомментировать новости о передвижении российских воинских частей по Ростовской области с заклеенными номерами.

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - отметил он Песков.

Он также добавил, что армию перемещают в тех направлениях, которые считают нужными.

"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в первой телефонной беседе президенты Украины и США обсудили вопрос стягивания российских войск к украинской границе. По данным Генерального штаба, войска стягиваются под видом запланированных учений.

На стягивание войск официально отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что украинская армия готова к любым провокациям.

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