Кремль о стягивании войск: Россия не представляет угрозу для Украины

Несмотря на новости о том, что Россия стягивает войска к украинской границе , на самом деле перемещение сил якобы не представляет никакой угрозы. Российская армия передвигается в тех направлениях, который считает необходимыми.

В частности, Пескова попросили прокомментировать новости о передвижении российских воинских частей по Ростовской области с заклеенными номерами.

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - отметил он Песков.

Он также добавил, что армию перемещают в тех направлениях, которые считают нужными.

"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - добавил Песков.