RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні проходять військово-морські навчання в Чорному морі, робота деяких портів обмежена

Автор: Ігор Литвиненко

Військово-морські сили Збройних сил України проводять військові навчання в Чорному морі. У зв'язку з цим обмежена робота частині портів.

Про це повідомляють у прес-службі Адміністрації морських портів України.

Так, лоцманська проводка буде обмежена в портах Херсон, Ольвія, Чорноморськ, Одеса, Південний і Миколаїв. Також обмежена лоцманська проводка у Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналі.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Російська Федерація перекидає війська до українського кордону. Зокрема, скупчення військових спостерігаються в Брянській області окупованому Криму. При цьому в Кремлі заявили, що перекидання російських військових "не загрожує Україні".

Зазначимо, США зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України.

Раніше РБК-Україна писало, що Сухопутні війська України проведуть на півдні країни збори підрозділів територіальної оборони.

Також повідомлялося, що днями в районі ООС пройшли вчення мінометників, які тренувалися вести вогонь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ученияпортвмс Украины
Читайте також
Росія розпочала контрольну перевірку боєготовності своєї армії
СБУ провела навчання в Рівному: звільняли суд від "терористів"
Прогноз погоди