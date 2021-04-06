В районе ООС прошли учения минометчиков. Тренировались вести огонь

На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения минометчиков. Стрелять из минометов тренировались военные из состава отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook .

"Личный состав бригады находится в районе отвода, но их расчеты должны быть всегда наготове, чтобы дать адекватный ответ на любые провокации со стороны агрессора", - подчеркнули в штабе.

В рамках учений минометчики отработали приведение миномета в боевое положение, ориентирование и наведение на цель, выставление и сбор орудийного коллиматора, а также приведение миномета в походное положение.

Также минометчики бригады имени Мономаха тренировались вести огонь штатными минами калибра 120-мм различных типов. В командовании отмечают, что военные показали хорошие результаты.

Фото: в ООС прошли учения минометчиков (facebook.com/pressjfo.news)