Кабмин снизил тариф на электроэнергию для населения

Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). Новые правила заработают с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube .

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

Напомним, правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6% с 1 января 2021 года. После этого цены были заморожены до 1 сентября.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле 2021 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 35,5%.