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Кабмин снизил тариф на электроэнергию для населения

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Украина, Среда 11 августа 2021 13:10
Кабмин снизил тариф на электроэнергию для населения Фото: Кабинет министров снизил тариф на 14% после повышения на 37% (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). Новые правила заработают с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube.

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений. Кабмин снизил тариф на электроэнергию для населения

Напомним, правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6% с 1 января 2021 года. После этого цены были заморожены до 1 сентября.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле 2021 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 35,5%.

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Кабинет Министров Украины
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