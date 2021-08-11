Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

Начальник полиции Киева Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он подтвердил слухи о своем увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крищенко в Facebook .

По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", - написал Крищенко.

В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.