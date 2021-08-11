ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил временного руководителя

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 20:29
Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил временного руководителя Фото: временный глава Харьковской ОГА Александр Скакун (kharkivoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время глава государства назначил временного руководителя областной государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Уволить Тимчук Айну Леонидовну с должности главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Временно Харьковскую ОГА возглавит Александр Скакун.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в документе.

Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской ОГА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Харьков
NEWS
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну