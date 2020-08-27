Украина закрывает въезд для иностранцев, а Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: новости за 26 августа

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября, бюджетникам повысили зарплаты, украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы. Подробнее о том, что произошло в среду, 26 августа, - в материале РБК-Украина

В Украине продлили карантин до ноября

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября. Правительство приняло решение 26 августа 2020 года. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Вместе с тем, правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости.

Украина временно закрывает въезд для иностранцев

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Это решение начнет действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.

В Черновцах прекратили курсировать все троллейбусы

Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки. Это сделали по требованию полиции. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия.

Исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина в комментарии местному изданию "Молодой буковинец" объяснил, что сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, который осуществлял перевозку пассажиров.

Напомним, Черновцы находятттся в красной зоне карантина, запрещается общественного транспорта, однако, местная власть отказалась усиливать карантин.

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Кабинет министров повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. Ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Постановление было принято на заседании правительства 26 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, необходимость повышения возникла из-за повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4 723 до 5 000 гривен.

Шовковский идет на местные выборы в команде УДАР

Украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы. Он идет от партии УДАР.

Об этом объявил Виталий Кличко на сьезде партии УДАР.

Самого Шовковского на съезде нет, он записал специальное видеообращение. В ролике он объяснил, что не может присутствовать лично, так как находится в штабе Национальной сборной, где готовится к матчу в Лиге наций. Он также поблагодарил Виталия Кличко за приглашение присоединиться к его команде.

Кабмин одобрил назначение нового главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины одобрил назначение нового главы правления компании "Укрзализныця". Ее возглавит Владимир Жмак.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Владимир Жмак победил в конкурсе на должность главы "Укрзализныци" и прошел все собеседования.

Аваков: расследуется дело о 9 млрд гривен, собранных через банк "Аркада"

Национальная полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным. Следствие заявляет о финансовых махинациях.

Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, урегулировать ситуацию с банком "Аркада" можно только путем выполнения контрактов в полном объеме.

МИД Литвы включил в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявила советник министра инстранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики, в первый входили 32 лица.

Тем временем вечером 26 августа в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости. Площадь оцепили силовики.

В Сирии американские военные пострадали от тарана российского БТР

Несколько американских военнослужащих пострадали в результате тарана со стороны российского бронетранспортера в Сирии. Событие произошло в начале недели на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным собеседника издания, столкновение произошло в районе, где обычно не присутствуют российские силы.