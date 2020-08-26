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В Минске начались задержания на акции протеста

Минск, Среда 26 августа 2020 20:55
В Минске начались задержания на акции протеста
Фото: акция на площади Независимости (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 26 августа в Минске начались задержания во время акции протеста на площади Независимости. Площадь оцеплена силовиками.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Как передает корреспондент агентства, на площадь Независимости, где сегодня протестуют белорусы, пришел ОМОН. Часть протестующих оказалась окружена в Красном костеле.

По данным очевидцев, силовики окружили около 20 человек и никуда их не выпускают. Возможно, силовики ожидают прибытия автозака.

Напомним, белорусы уже 17 день подряд выходят на акции протеста из-за фальсификации президентских выборов в стране. На выборах, состоявшихся 9 августа, официально победил действующий президент Александр Лукашенко, который якобы получил поддержку более 80% избирателей.

В Гродно вчера, 25 августа, для разгона протестующих применили слезоточивый газ.

Кроме того, во время акций протеста в городах Беларуси 25 августа задержали более полусотни митингующих.

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