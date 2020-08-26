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В Украине ужесточили карантин: что изменилось

Киев, Среда 26 августа 2020 14:42
В Украине ужесточили карантин: что изменилось
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября. Вместе с тем, правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Теперь в регионах, которые попали в "зеленую" зону запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов).

Также запретили работу после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры.

Впрочем, концерты позволяют проводить тем, для кого это в течение последнего года является основным видом деятельности.

Также в постановлении говорится, что органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса "Дий вдома" для контроля лиц, подлежащих самоизоляции, обсервации, также лиц, нарушивших правила карантина.

Проект постановления должны доработать в течение дня и опубликовать документ.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Отметим, в Украине продлили карантинное зонирование минимум до 1 ноября.

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