В Украине продлили карантин до ноября

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Решение приняли 26 августа

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября. Правительство приняло решение 26 августа 2020 года.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Минстр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.

"Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года", - заявил он.

Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение о продлении карантина из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что в конце июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.

Кроме того, в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.

Напомним, в Украине хотят ввести запрет на въезд для граждан из стран "красной зоны".

По состоянию на 26 августа, в списке стран "красной зоны" входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.

Тем временем в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1670 человек.