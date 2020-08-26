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В Сирии американские военные пострадали от тарана российского БТР

Сирия, Среда 26 августа 2020 22:27
В Сирии американские военные пострадали от тарана российского БТР
Фото: колонна американской техники (flickr.com/thenationalguard)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несколько американских военнослужащих пострадали в результате тарана со стороны российского бронетранспортера в Сирии. Событие произошло в начале недели на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным собеседника издания, столкновение произошло в районе, где обычно не присутствуют российские силы. Однако источники Reuters не уточнили, сколько именно военных пострадало.

Агентство Associated Press из собственных источников получило информацию, что в результате тарана пострадали четверо американских военных. Инцидент был спровоцирован российскими боевыми машинами.

Кроме того, в соцсетях опубликовали видео, на котором, вероятно, зафиксировано вышеуказанное столкновение. На видео видно, как российские вертолеты, БТР и бронемашины преследуют группу американских бронемашин. Догнав американцев, российские бронемашины начинают блокировать дорогу и идут на таран.

Напомним, ранее ООН признала авиаудары российских и сирийских сил по мирным целям в Сирии военными преступлениями.

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