В Сирии американские военные пострадали от тарана российского БТР

Фото: колонна американской техники (flickr.com/thenationalguard)

Несколько американских военнослужащих пострадали в результате тарана со стороны российского бронетранспортера в Сирии. Событие произошло в начале недели на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным собеседника издания, столкновение произошло в районе, где обычно не присутствуют российские силы. Однако источники Reuters не уточнили, сколько именно военных пострадало.

Агентство Associated Press из собственных источников получило информацию, что в результате тарана пострадали четверо американских военных. Инцидент был спровоцирован российскими боевыми машинами.

Кроме того, в соцсетях опубликовали видео, на котором, вероятно, зафиксировано вышеуказанное столкновение. На видео видно, как российские вертолеты, БТР и бронемашины преследуют группу американских бронемашин. Догнав американцев, российские бронемашины начинают блокировать дорогу и идут на таран.

Long video from the incident via @RALee85 where US forces attempt to block a Russian patrol.



"An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319"pic.twitter.com/TBTwSthWhA — Wladimir (@vvanwilgenburg) August 26, 2020

Напомним, ранее ООН признала авиаудары российских и сирийских сил по мирным целям в Сирии военными преступлениями.