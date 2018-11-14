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В Украине пристегиваются ремнем безопасности только 23% водителей, - исследование

Новости » Общество    14.11.2018 - 15:19
В Украине пристегиваются ремнем безопасности только 23% водителей, - исследование
Иллюстративное фото (flickr.comphotos/media-k)

Самые низкие показатели у Хмельницкого, Николаева, Кропивницкого, Ужгорода и Харькова

В Украине только каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты исследования, проведенного ГО "Vision Zero" и Центром демократии и верховенства прав.

По данным исследователей, только 23% водителей пользуются ремнями безопасности.

"Высокий уровень пользования обнаружен в Киеве, где больше половины водителей ездят с застегнутым ремнем безопасности (53%)", - говорится в исследовании.

 

Инфографика: результаты исследования

В Житомире, Львове и Черкассах - показатели между 30 и 40%. Шесть городов удвоили свои показатели по сравнению с 2017 годом - это Ивано-Франковск, Чернигов, Ровно, Тернополь, Херсон и Черновцы.

Самые низкие показатели у Хмельницкого, Николаева, Кропивницкого, Ужгорода и Харькова.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в городе Купьянск (Харьковская область) в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 16-летняя девушка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная Рада Украины планирует повысить штрафы за игнорирование ремней безопасности.

Также напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен.

Одна из авторов законопроекта, народный депутат Анна Гопко заявила, что в случае принятия внесенного в ВР законопроекта №8492 проверять ремни безопасности в автомобилях будут с помощью видеофиксаторов.

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