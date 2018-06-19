Раде предлагают повысить до 850 гривен штрафы за игнорирование ремней безопасности

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 51 гривну

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. Сегодня законопроект №8492 было направлено на рассмотрение Комитета, сообщается на сайте Рады.

"Необходимость принятия законопроекта обусловлена высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тысяч человек и травмируются не меньше 35 тысяч. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что по этим показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

Законопроект зарегистрировали в парламенте 25 народных депутатов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Игорь Диденко, Иван Крулько, Александр Опанасенко, Анна Гопко. Его зарегистрировали 18 июня.

Напомним, 17 июня в Одесской области в результате столкновения двух авто погиб человек, еще четверо травмированы.