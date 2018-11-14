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В Україні пристібаються ремнем безпеки лише 23% водіїв, - дослідження

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 15:19
В Україні пристібаються ремнем безпеки лише 23% водіїв, - дослідження
Ілюстративне фото (flickr.comphotos/media-k)

Найнижчі показники має Хмельницький, Миколаїв, Кропивницький, Ужгород та Харків

В Україні лише кожен четвертий водій пристібається паском безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати дослідження, проведеного ГО "Vision Zero" та Центром демократії та верховенства права.

За даними дослідників, тільки 23% водіїв користуються ременями безпеки.

"Найвищий рівень користування виявлений у Києві, де більше половини водіїв їздять із застебнутим паском безпеки (53%)", - йдеться у дослідженні.

 

Інфографіка: результати дослідження

У Житомирі, Львові та Черкасах - показники між 30 і 40%. Шість міст подвоїли свої показники в порівнянні з 2017 роком - це Івано-Франківськ, Чернігів, Рівне, Тернопіль, Херсон і Чернівці.

Найнижчі показники має Хмельницький, Миколаїв, Кропивницький, Ужгород та Харків.

Нагадаємо, у неділю, 11 листопада, в місті Куп'янськ (Харківська область) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 16-річна дівчина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна Рада України планує підвищити штрафи за ігнорування ременів безпеки.

Також нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень.

Одна з авторів законопроекту, народний депутат Ганна Гопко заявила, що в разі прийняття внесеного у ВР законопроекту №8492 перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів.

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