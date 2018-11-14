В Україні пристібаються ремнем безпеки лише 23% водіїв, - дослідження

Найнижчі показники має Хмельницький, Миколаїв, Кропивницький, Ужгород та Харків
В Україні лише кожен четвертий водій пристібається паском безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати дослідження, проведеного ГО "Vision Zero" та Центром демократії та верховенства права.
За даними дослідників, тільки 23% водіїв користуються ременями безпеки.
"Найвищий рівень користування виявлений у Києві, де більше половини водіїв їздять із застебнутим паском безпеки (53%)", - йдеться у дослідженні.
Інфографіка: результати дослідження
У Житомирі, Львові та Черкасах - показники між 30 і 40%. Шість міст подвоїли свої показники в порівнянні з 2017 роком - це Івано-Франківськ, Чернігів, Рівне, Тернопіль, Херсон і Чернівці.
Найнижчі показники має Хмельницький, Миколаїв, Кропивницький, Ужгород та Харків.
Нагадаємо, у неділю, 11 листопада, в місті Куп'янськ (Харківська область) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 16-річна дівчина.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна Рада України планує підвищити штрафи за ігнорування ременів безпеки.
Також нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень.
Одна з авторів законопроекту, народний депутат Ганна Гопко заявила, що в разі прийняття внесеного у ВР законопроекту №8492 перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів.