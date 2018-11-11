В Харьковской обл. в результате аварии погибла 16-летняя девушка

Фото: ДТП в Харьковской области hk.npu.gov.ua)

Несовершеннолетний водитель превысил скорость и столкнулся с электроопорой

В воскресенье, 11 ноября, в городе Купьянск (Харьковская область) в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу полиции области.

Как сообщается, 17-летний парень, находившийся за рулем Volkswagen, превысил скорость и столкнулся с электроопорой, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм девушка погибла на месте. Несовершеннолетний водитель и еще один пассажир получили незначительные повреждения.

В полиции установили, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения не имел.

"Следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - отметили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области в субботу днем, 9 ноября, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека.

Накануне в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир легкового автомобиля попали в больницу.

Ранее в Волынской области на автодороге Любешов-Великая Глуша в результате столкновения микроавтобуса с мотоциклом погибли двое людей. Водитель допустил лобовое столкновение с мотоциклом, в результате чего погиб на месте вместе с 18-летний пассажиром мотоцикла.