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Проверять ремни безопасности в автомобилях будут с помощью видеофиксаторов, - нардеп

НовостиОбщество    20.06.2018 - 13:33
Фото: Анна Гопко (РБК-Украина)
Фото: Анна Гопко (РБК-Украина)

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению ДТП

В случае принятия внесенного в парламент законопроекта №8492 проверять ремни безопасности в автомобилях будут с помощью видеофиксаторов. Об этом сообщила одна из авторов законопроекта, народный депутат Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как будуть проверять? Это будет украинская полиция, видеофиксаторы. Я думаю, что даже информационный просветительский эффект от этого закона будет способствовать уменьшению ДТП. Если посмотреть, то из-за повышения штрафов мы видим уменьшение количества ДТП в течение первого года после вступления в действие этого закона. Но если мы все равно увидим, сколько людей гибнет в ДТП из-за отсутствия ремня безопасности, проанализируем, то это - важное мероприятие, которое спасает жизни. Это один из эффективных механизмов", - отметила парламентарий.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. Законопроект №8492 был направлен на рассмотрение комитета. "Необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тыс. человек и травмируются не менее 35 тыс. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек ", - говорится в пояснительной записке.

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Теги публикации: ДТП, Анна Гопко, штраф, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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