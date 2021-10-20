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В Украине предупредили о возможных новых провокациях России против миссии ОБСЕ

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Киев, Среда 20 октября 2021 10:30
В Украине предупредили о возможных новых провокациях России против миссии ОБСЕ Фото: Россия может прибегнуть к новым провокациям против миссии ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Анастасия Рокитна

Российское руководство может продолжить операцию по дискредитации миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Россия может прибегнуть к новым провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

В разведке заявили, что инцидент с блокированием работы миссии ОБСЕ и взятие в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировал пренебрежение российскими властями всеми нормами международного права и ее неспособность соблюдать взятые на себя обязательства.

Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в нормандском формате, которые планируются в ближайшее время, говорится в заявлении.

"Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.

В МИД Украины расценили эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт.

Впоследствии стало известно, что оккупанты разблокировали работу миссии ОБСЕ в Горловке.

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