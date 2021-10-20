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В Україні попередили про можливі нові провокацій Росії проти місії ОБСЄ

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 10:30
В Україні попередили про можливі нові провокацій Росії проти місії ОБСЄ Фото: Росія може вдатися до нових провокацій проти місії ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Анастасія Рокитна

Російське керівництво може продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України. Росія може вдатися до нових провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України.

У розвідці заявили, що інцидент з блокуванням роботи Місії ОБСЄ та взяття в заручники міжнародних спостерігачів вчергове продемонстрував нехтування російською владою усіма нормами міжнародного права та її неспроможність дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

Метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів Місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у нормандському форматі, які плануються найближчим часом, йдеться у заяві.

"Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.

У МЗС України розцінили цю ситуацію як спробу роздути збройний конфлікт.

Згодом стало відомо, що окупанти розблокували роботу місії ОБСЄ у Горлівці.

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