В Україні попередили про можливі нові провокацій Росії проти місії ОБСЄ

Російське керівництво може продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України. Росія може вдатися до нових провокацій.

У розвідці заявили, що інцидент з блокуванням роботи Місії ОБСЄ та взяття в заручники міжнародних спостерігачів вчергове продемонстрував нехтування російською владою усіма нормами міжнародного права та її неспроможність дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

Метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів Місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у нормандському форматі, які плануються найближчим часом, йдеться у заяві.

"Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у заяві.