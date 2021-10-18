Оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня днем еще продолжался пикет возле офиса мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке, который располагается в гостинице "Родина". Однако удалось достичь соглашения, и работа миссии будет возобновлена.

На территории возле гостиницы уже начали демонтировать палаточный городок.

Отметим, блокировка миссии началась накануне, были заблокированы выезды из гостиницы. Оккупанты угрожали, что не дадут наблюдателям работать, пока украинская сторона не освободит задержанного боевика Андрея Косяка.

В то же время сообщается, что блокирование штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке продолжается уже четвертый день.