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МИД о ситуации с миссией ОБСЕ на Донбассе: попытка раздуть вооруженный конфликт

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 14:00
МИД о ситуации с миссией ОБСЕ на Донбассе: попытка раздуть вооруженный конфликт Фото: наблюдатель ОБСЕ (twitter com osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины расценивает блокировку работы наблюдательной миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассу как попытку раздуть вооруженный конфликт. А также как элемент российских усилий по разрушению минских соглашений.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, действия по препятствованию работе миссии ОБСЕ являются недопустимыми.

"Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что ранее Россия уже закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" с российской стороны границы. А решение Постоянного совета ОБСЕ направлено на обеспечение мандата Специальной мониторинговой миссии на всей территории Украины.

"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", - отметил Николенко.

Он добавил, что Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

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