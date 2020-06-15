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В Украине предупредили о граде и штормовом ветре

Новости » Общество     15.06.2020 - 09:44
В Украине предупредили о граде и штормовом ветре
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Сегодня погода ухудшится в западных и центральных областях

Погода в Украине ухудшится в западных и центральных областях. Синоптики предупредили о граде и штормовом ветре.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что сегодня во всех регионах пройдут грозовые дожди, облачная погода в дневное и ночное время суток. Ветер по Украине составит от 5 до 10 метров за секунду.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на эту неделю, ожидаются дожди и грозы.

Отметим, что в ночь с 14 на 15 июня почти 180 населенных пунктов были обесточены в 9 областях Украины.

Также в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

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Автор: Анастасия Рокитна

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