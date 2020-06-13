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В Украину идут грозы, жара спадет: прогноз погоды на завтра

Новости » Общество     13.06.2020 - 15:02
В Украину идут грозы, жара спадет: прогноз погоды на завтра
Фото: люди спасаются от жары, купаясь в фонтане (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дожди с грозами пройдут почти на всей территории Украины

Погода в Украине 14 июня ожидается с кратковременными осадками. На большинстве территории прогнозируют грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

На западе Украины днем ожидается до +24 тепла, в Закарпатской области до +27. Ночью в регионе +17. В течение суток возможны кратковременные дожди с грозами, в Карпатах - значительные дожди.

В центральной части страны до +27 днем и +18 ночью. Местами град и шквалы 15-20 м/сек.

На Севере днем +26, ночью до +18, местами дожди, ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/сек.

Теплее всего будет на востоке Украины. 14 июня столбики термометров покажут до +33 днем и +19 ночью, возможны грозы.

Дожди с грозами пройдут также на юге. При этом температура воздуха прогреется до +28 в Херсонской области и до +24 в Одесской.В Украину идут грозы, жара спадет: прогноз погоды на завтра

Отметим, что 12 июня в Киеве оказалось самым теплым за почти 140 лет, всего в столице с начала июня уже установлено 4 температурных рекорда.

Также напомним, что в Украинском гидрометцентре дали прогноз погоды на все лето.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Гидрометцентржарагроза
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