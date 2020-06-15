В Україні попередили про град та штормовий вітер

Фото: дощ в Києві (РБК-Україна)

Сьогодні погода погіршиться у західних та центральних областях

Погода в Україні сьогодні погіршиться у західних та центральних областях. Синоптики попереджають про штормовий вітер та град.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні у західних та центральних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що сьогодні у всіх регіонах пройдуть грозові дощі, буде хмарна погода в денний і нічний час доби. Вітер по Україні сягне від 5 до 10 метрів за секунду.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на цей тиждень, очікуються дощі та грози.

Зазначимо, в ніч з 14 на 15 червня майже 180 населених пунктів було знеструмлено у 9 областях України.

Також в Гідрометцентрі прогнозували падіння спеки та прихід в країну короткочасних опадів.

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Автор: Анастасия Рокитна