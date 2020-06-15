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В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 9 областях

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 08:33
В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 9 областях
Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

В ночь с 14 на 15 июня почти 180 населенных пунктов были обесточены в 9 областях Украины. Из-за осложнения погодных условий сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Украине этой ночью наблюдались сильные осадки и порывы ветра в регионах, которые обесточили 178 населенных пунктов. В частности, в Сумской области - 93, в Киевской - 28, в Черниговской - 21, в Луганской - 19, в Донецкой - 5, в Тернопольской - 5, в Черновицкой - 3, в Кировоградской - 2 и в Запорожской - 2.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в воскресенье, 14 июня, в Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 7 областях.

Также днем ранее в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях в результате осложнения погодных условий.

Также в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Гидрометцентрэлектроснабжениепункт пропускаобластиобесточен
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