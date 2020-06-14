Накроют грозовые дожди: прогноз погоды на неделю

Фото: гроза (flickr.com/photomarc)

Погода ухудшится на всей территории страны

На следующей неделе погода в Украине ухудшится. Несмотря на температуру свыше +30, страну будут заливать дожди с грозой.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 15 июня

По данным синоптиков, неделя начнется с грозовых дождей на всей территории страны. Температура воздуха днем в большинстве областей будет колебаться от +23 до +27 градусов, лишь на востоке прогнозируют до +31. Ночью термометры покажут от +13 до +19.

Прогноз на 16 июня

Во вторник солнце прояснится в Сумской, Харьковской и Луганской областях, в остальных регионах стоит ждать дождей с грозой. Температура воздуха в восточных областях поднимется до +32 градусов, тогда как на остальной территории будет колебаться от +23 до +29.

Прогноз на 17 июня

В среду осадки в след за Сумской, Харьковской и Луганской областями отступят на Черниговщине. Остальные территории по-прежнему будут заливать грозовые дожди. Температура днем от +23 до +29, на востоке до +32. Ночью от +13 до +18.

Прогноз на 18 июня

В четверг погода улучшится в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. В западных, центральных и южных регионах прогнозируют дожди с грозами.

Днем термометры покажут на востоке до +34 градусов тепла, в центре и на севере от +28 до +31. В западных и южных областях от +23 до +30. Ночью ожидается от +14 до +19.

Прогноз на 19 июня

В пятницу к солнечным регионам присоединится Киевская область. Грозы и ливни сохранятся на западе, юге и местами в центре Украины. Температура днем в западных областях будет колебаться от +23 до +23, в южных, центральных и северных от +26 до +31, а на востоке термометры снова покажут до +34.

Напомним, сегодня в некоторых регионах страны ожидаются ливни и град, также возможны шквалы ветра.

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Автор: Дмитрий Левицкий