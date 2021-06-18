В Украине может появиться Единый реестр стратегической экологической оценки
В Украине может появиться Единый реестр стратегической экологической оценки. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять соответствующий проект закона №5159.
Закон также предоставляет возможность обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия органов государственной власти или органов местного самоуправления в процессе такой оценки.
В документе также прописана ответственность за нарушение законодательства о стратегической экологической оценке.
"Комитет рекомендует Верховной раде включить законопроект в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году Рада приняла законопроект №6106 "О стратегической экологической оценке". Он определял порядок такой оценки, механизм проведения трансграничных консультаций.
Принятие документа должно было способствовать адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза.
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