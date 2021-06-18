В Україні може з'явитися Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки
В Україні може з'явитися Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки. Комітету з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний проект закону №5159.
Закон також надає можливість оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування у процесі такої оцінки.
У документ також прописана відповідальність за порушення законодавства про стратегічну екологічну оцінку.
"Комітет рекомендує Верховній раді включити законопроект до порядку денного і за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у 2018 році Рада прийняла законопроект №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". Він визначав порядок такої оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій.
Прийняття документу мало сприяти адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу.
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