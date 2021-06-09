Минцифры запускает платформу "Экосистема": для чего она необходима
Министерство цифровой трансформации запускает онлайн-платформу "Экосистема". Это единственная платформа в сфере защиты окружающей среды.
Указано, что сейчас получение одного разрешительного документа в экологической сфере занимает более 4300 часов ожидания. А еще 6 тысяч гривен расходов для предпринимателей. Однако благодаря цифровизации это изменится.
Платформу представил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
"Платформу создали, чтобы каждый имел актуальную достоверную информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также взаимодействовал с нами в прозрачный и удобный способ", - говорится в сообщении.
На портале доступны шесть услуг:
- вывод о трансграничной перевозке отходов,
- лицензия на отходы,
- лесорубный билет,
- сертификат происхождения древесины,
- декларация об отходах,
- разрешение на спецводопользование.
А также содержится вся экологическая информация о состоянии окружающей среды Украины.
"Удобно, быстро, без коррупции и бумаг можно получить доступ к 35 реестрам экологической информации. В общем планируют запустить 29 услуг интегрировать их с порталом "Дия". На портале доступна Экологическая карта, которая дает возможность гражданам направить обращение с геопривязкой и фотоматериалами по выявленным местам стихийных свалок", - подчеркивается в сообщении.
Также будут открыты данные более 60 реестров, что позволит каждому украинцу мониторить состояние окружающей среды, в частности качество воды, воздуха, пестициды, лесные пожары и т.п. в реальном времени.
"При разработке платформы мы поставили себе две амбициозные цели - создать удобные онлайн-услуги для предпринимателей и обеспечить доступ к экологической информации для общества. Мы хотим, чтобы все реестры были открыты и каждый, кому экологическая информация нужна, просто распечатал ее из официального реестра" , - пояснил Стрелец.
Указано, что разработка Экосистемы стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации, проекта USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.
Напомним, Верховной раде рекомендуют принять законопроект №5339 о регулировании выбросов в атмосферу. Документ устанавливает максимально допустимый срок - 10 лет для выполнения мероприятий по сокращению выбросов.
Как писало РБК-Украина, более 67 млн гривен убытков рассчитала Государственная экоинспекция во время проверок промышленных предприятий. Такой ущерб экологии нанесли за первый квартал этого года.